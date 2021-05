Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 maggio 2021)DEL 1 MAGGIOORE 19:20 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CONTINUA A SCORRERE IL TRAFFICO LUNGO LE PRINCIPALI STRADE REGIONALI. REGOLARE ANCHE LA SITUIAZIONE SUL RACCORDO E AUTOSTRADE. DA DOMANI E FINO AL 7 MAGGIO, SULLA LINEA FL5-PISA-GROSSETO, PER LAVORI ALL’INFRASTRUTTURA TRA LE STAZIONI DI TARQUINIA E MONTALTO DI CASTRO, ALCUNI TRENI SUBIRANNO MODIFICHE DI ORARIO NELLA TRATTATERMINI-PISA CENTRALE GROSSETO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DA LUNEDÌ 3 MAGGIO SARÀ RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA, IN COLLABORAZIONE CONSERVIZI PER LA MOBILITA’ E ...