Sossio e Ursula in crisi? Lei parla delle nozze e ammette: “Abbiamo grossi problemi” (Di sabato 1 maggio 2021) Sossio Aruta e Ursula Bennardo, coppia tra le più famose uscite dal trono over di Uomini e Donne, avevano pensato di sposarsi nel 2020, subito dopo la nascita della loro piccola Bianca. Tuttavia, come successo a molte coppie, la pandemia di Covid-19 ha modificato i loro piani. Ma sembra che questo non sia attualmente l’unico ostacolo al matrimonio; si mormora infatti che la parrucchiera tarantina e l’ex calciatore non andrebbero più d’accordo. Il loro rapporto è sempre stato un po’ litigarello, ma pare che nell’ultimo periodo le cose siano peggiorate. “Abbiamo grossi problemi di incomprensioni” ha dichiarato la Bennardo in una recente intervista, “Abbiamo caratteri troppo diversi e mentre io cerco di andargli incontro e di capirlo, Sossio non riesce ad andare oltre”. ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 1 maggio 2021)Aruta eBennardo, coppia tra le più famose uscite dal trono over di Uomini e Donne, avevano pensato di sposarsi nel 2020, subito dopo la nascita della loro piccola Bianca. Tuttavia, come successo a molte coppie, la pandemia di Covid-19 ha modificato i loro piani. Ma sembra che questo non sia attualmente l’unico ostacolo al matrimonio; si mormora infatti che la parrucchiera tarantina e l’ex calciatore non andrebbero più d’accordo. Il loro rapporto è sempre stato un po’ litigarello, ma pare che nell’ultimo periodo le cose siano peggiorate. “di incomprensioni” ha dichiarato la Bennardo in una recente intervista, “caratteri troppo diversi e mentre io cerco di andargli incontro e di capirlo,non riesce ad andare oltre”. ...

