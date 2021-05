Sondaggi, Draghi: -4 punti in un mese. Quasi tutti i leader di partito in calo, Conte compreso (ma resta primo). Il Pd a un punto dalla Lega (Di sabato 1 maggio 2021) Il Pd si avvicina alla Lega che paga per il secondo mese di fila l’ingresso nel governo di unità nazionale. Il M5s crolla e paga caro probabilmente il video di Beppe Grillo sulla vicenda giudiziaria del figlio. Tra i leader di partito nessuno aumenta il proprio indice di gradimento, le uniche eccezioni sono Carlo Calenda che comunque è ancora dietro a tutti gli altri capi partito a parte Matteo Renzi e – anche se non ha un partito – Maurizio Lupi per l’ipotesi che possa essere candidato a sindaco di Milano. E’ questo il quadro dei dati che esce dall’ultimo Sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera. In quest’ultimo mese, dice la rilevazione, è calato ulteriormente l’indice di gradimento nei confronti nel presidente del Consiglio Mario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) Il Pd si avvicina allache paga per il secondodi fila l’ingresso nel governo di unità nazionale. Il M5s crolla e paga caro probabilmente il video di Beppe Grillo sulla vicenda giudiziaria del figlio. Tra idinessuno aumenta il proprio indice di gradimento, le uniche eccezioni sono Carlo Calenda che comunque è ancora dietro agli altri capia parte Matteo Renzi e – anche se non ha un– Maurizio Lupi per l’ipotesi che possa essere candidato a sindaco di Milano. E’ questo il quadro dei dati che esce dall’ultimoo Ipsos per il Corriere della Sera. In quest’ultimo, dice la rilevazione, è calato ulteriormente l’indice di gradimento nei confronti nel presidente del Consiglio Mario ...

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Sondaggi, Draghi: -4 punti in un mese. Quasi tutti i leader di partito in calo, Conte compreso (ma resta primo). Il Pd… - fattoquotidiano : Sondaggi, Draghi: -4 punti in un mese. Quasi tutti i leader di partito in calo, Conte compreso (ma resta primo). Il… - Giancar70336148 : RT @francotaratufo2: Sondaggi politici oggi: la Lega al punto più basso dal 2018, popolarità di Draghi in calo di quattro punti. https://t… - resta_fra : Sondaggio politico, i numeri Emg: cresce solo Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia a un passo da Draghi - Il Tempo - M4rk0On1 : RT @LaNotiziaTweet: Sondaggi politici oggi: la Lega al punto più basso dal 2018, popolarità di Draghi in calo di quattro punti https://t.c… -