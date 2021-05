Roma, Fonseca: “Contro la Sampdoria gara difficile, non mancheranno le motivazioni” (Di sabato 1 maggio 2021) Il tecnico della Roma Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A Contro la Sampdoria: “Sarà una partita difficile. La Sampdoria è una squadra forte. Abbiamo tanti problemi e poche soluzioni, ma entreremo in campo motivati. Ranieri sta facendo un grande lavoro ed affrontiamo una squadra molto forte fisicamente, che sta facendo un grande campionato. Mi aspetto un match molto intenso“. RIVIVI IL LIVE DELLA CONFERENZA STAMPA L’allenatore dei giallorossi ha poi parlato del periodo che sta vivendo la squadra e delle motivazioni in questo finale di stagione: “Fino all’inizio di marzo siamo stati quasi sempre al terzo posto. Abbiamo sentito la mancanza di giocatori importanti in questa fase decisiva della stagione e credo che ciò abbia ... Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) Il tecnico dellaPauloè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie Ala: “Sarà una partita. Laè una squadra forte. Abbiamo tanti problemi e poche soluzioni, ma entreremo in campo motivati. Ranieri sta facendo un grande lavoro ed affrontiamo una squadra molto forte fisicamente, che sta facendo un grande campionato. Mi aspetto un match molto intenso“. RIVIVI IL LIVE DELLA CONFERENZA STAMPA L’allenatore dei giallorossi ha poi parlato del periodo che sta vivendo la squadra e dellein questo finale di stagione: “Fino all’inizio di marzo siamo stati quasi sempre al terzo posto. Abbiamo sentito la mancanza di giocatori importanti in questa fase decisiva della stagione e credo che ciò abbia ...

