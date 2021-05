MotoGP, GP Spagna. Paura Marquez a Jerez: brutta caduta in FP3, ma sta bene (VIDEO) (Di sabato 1 maggio 2021) Incubo Jerez per Marc Marquez. Il pilota spagnolo della Honda, al ritorno sul circuito spagnolo dopo la caduta dello scorso anno, è stato protagonista di un altro incidente nel corso delle FP3 del GP di Spagna di MotoGP 2021. Il pilota di Cervera ha perso l’anteriore ed è finito ad altissima velocità contro le protezioni. Una botta non da poco, ma fortunatamente senza conseguenze. Marquez è andato comunque in clinica mobile per accertamenti. Questione di precauzione. Per lui Jerez continua a essere una pista stregata. “Marc è in buone condizioni, ha solo qualche contusione all’omero sinistro. Abbiamo fatto una lastra e non sembrano esserci fratture o problematiche di natura muscolare“, ha assicurato il dottor Charte, medico della MotoGP. Per ... Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) Incuboper Marc. Il pilota spagnolo della Honda, al ritorno sul circuito spagnolo dopo ladello scorso anno, è stato protagonista di un altro incidente nel corso delle FP3 del GP didi2021. Il pilota di Cervera ha perso l’anteriore ed è finito ad altissima velocità contro le protezioni. Una botta non da poco, ma fortunatamente senza conseguenze.è andato comunque in clinica mobile per accertamenti. Questione di precauzione. Per luicontinua a essere una pista stregata. “Marc è in buone condizioni, ha solo qualche contusione all’omero sinistro. Abbiamo fatto una lastra e non sembrano esserci fratture o problematiche di natura muscolare“, ha assicurato il dottor Charte, medico della. Per ...

