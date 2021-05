Maldini a sorpresa | “I rinnovi? Non sono in primo piano”

CMercatoNews : ???? #Milan, Maldini prepara la beffa a #Inter e #Roma per il centrocampo: incontro a sorpresa - TeofiloSteven : RT @occhioceruleo: Senza Champions: - saltano i rinnovi di due asset patrimoniali importanti (clamorosa topica strategica) - fallimento di… - occhioceruleo : Senza Champions: - saltano i rinnovi di due asset patrimoniali importanti (clamorosa topica strategica) - falliment… - SanNikolaj : @MarcoKappa11 2018 Maldini:”'Mi incuriosisce di più Castillejo, per la sua personalità, il suo tipo di gioco e le s… -

Ultime Notizie dalla rete : Maldini sorpresa

SerieANews

... Paolo Ancarani, Claudio Irmi, Giampieroe Luciano Medri . Nella seconda parte, dal 14 al 23 maggi o protagonista sarà il luogo, con fotografie, video e racconti. E poi,, le ......quando ormai non c'era più niente da fare nei primi giorni di Febbraio con la sconfitta a... A gennaio però, tranne l'ottimo Tomori, una brillante intuizione del duo/Massara, che però ...Rimane al momento vuota la casella attaccante centrale, la dirigenza vuole trovare una punta in grado di poter permettere a Ibrahimovic di prendere fiato ...Ancora non del tutto definita la situazione intorno a Brahim Diaz, il trequartista stando alle ultime indiscrezioni arrivate in redazione ...