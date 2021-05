LIVE Moto3, GP Spagna in DIRETTA: bandiera verde! Inizia la FP3 (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E MOTOGP DI OGGI 9.04 Andrea Migno Inizia il lavoro a Jerez. Il romagnolo di casa Snipers insegue la seconda pole dopo aver firmato il miglior tempo nella Q2 del GP del Portogallo. 9.02 Tutti i piloti scendono in pista per la l’ultima sessione prima della qualifica. Attendiamo i primi tempi cronometrati. 9.00 bandiera verde! Inizia la FP3 del Gran Premio di Spagna per la Moto3. 8.58 Il sole splende a Jerez. La condizione appare differente rispetto alla FP1 di ieri mattina. 8.56 I piloti sono pronti a scendere in pista. Attenzione come sempre ai limiti della pista. Ogni abuso verrà sanzionato con la cancellazione del tempo. 8.53 Rodrigo, Antonelli, ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E MOTOGP DI OGGI 9.04 Andrea Mignoil lavoro a Jerez. Il romagnolo di casa Snipers insegue la seconda pole dopo aver firmato il miglior tempo nella Q2 del GP del Portogallo. 9.02 Tutti i piloti scendono in pista per la l’ultima sessione prima della qualifica. Attendiamo i primi tempi cronometrati. 9.00la FP3 del Gran Premio diper la. 8.58 Il sole splende a Jerez. La condizione appare differente rispetto alla FP1 di ieri mattina. 8.56 I piloti sono pronti a scendere in pista. Attenzione come sempre ai limiti della pista. Ogni abuso verrà sanzionato con la cancellazione del tempo. 8.53 Rodrigo, Antonelli, ...

