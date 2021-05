L'Inter batte il Crotone 2 - 0 ed è a un punto dallo scudetto (Di sabato 1 maggio 2021) Una vittoria a Crotone che avvicina l'Inter al suo 19esimo scudetto . battendo il Crotone in trasferta per 2 - 0 con gol di Heriksen e Hakimi i nerazzurri sono a un passo dal titolo. Basterà un punto ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 1 maggio 2021) Una vittoria ache avvicina l'al suo 19esimondo ilin trasferta per 2 - 0 con gol di Heriksen e Hakimi i nerazzurri sono a un passo dal titolo. Basterà un...

FIGCfemminile : ?????? | Per la prima volta nella sua storia il Milan accede alla finale di Coppa Italia. ???? Le ?? dei festeggiamenti… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: L'Inter batte il Crotone 2-0 nell'anticipo della 34/a giornata della Serie A e vede lo scudetto a un passo #CrotoneInter… - ULorenti : RT @PamRossiPR: #CrotoneInter 0-2: L'#Inter batte anche il #Crotone. Se l'#Atalanta non vince, per #Conte sarà #scudetto - Stan_are : RT @Agenzia_Ansa: L'Inter batte il Crotone 2-0 nell'anticipo della 34/a giornata della Serie A e vede lo scudetto a un passo #CrotoneInter… - ZonaInter_it : Inter batte Crotone 2 a 0 e condanna i Calabresi alla retrocessione in Serie B. Vittoria meritata, da quando i Nera… -