F1 GP Portogallo 2021, Leclerc: "Ho fatto fatica, sarà difficile in gara"

"Ho fatto fatica. In Q3 non sono stato di livello, Sainz ha fatto un buon lavoro. Speriamo insieme domani di fare una bella gara. Partirò con le medie, vedremo se riuscirò a gestire meglio". Questo il commento di Charles Leclerc al termine delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2021 di Formula 1. A Portimao il monegasco non nasconde la sua delusione per l'ottavo posto in griglia di partenza: "Siamo tutti molto vicini, se le condizioni sono queste credo che andrà avanti chi farà meno errori. sarà difficile".

