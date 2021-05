Crotone saluta la Serie A ma non sarà un addio: gli Squali (e la Calabria) meritano un’altra chance (Di sabato 1 maggio 2021) Foto di Emanuele Pennacchio / Ansa Il Crotone retrocede in Serie B, ma il miracolo calabrese deve continuare: fucina di talenti, mentalità offensiva e voglia di ritornare in massima Serie Si aspettava solo la matematica, rinviata con una grande vittoria contro il Parma nel turno precedente. Questa volta l’avversario era un pelino meno abbordabile, l’Inter capolista e in odore di scudetto, anche qui manca la matematica, ma la situazione è diversa. Il Crotone non è riuscito a fare l’impresa, pur resistendo per oltre un’ora all’assalto dei nerazzurri, fermati due volte dal palo, molte altre dall’ex Cordaz e dalla difesa che ha fatto, ironia della sorte, la miglior partita stagionale dopo innumerevoli svarioni nelle gare passate. Poi i gol di Eriksen e Hakimi hanno avvicinato ancor di più lo scudetto, condannando allo ... Leggi su cityroma (Di sabato 1 maggio 2021) Foto di Emanuele Pennacchio / Ansa Ilretrocede inB, ma il miracolo calabrese deve continuare: fucina di talenti, mentalità offensiva e voglia di ritornare in massimaSi aspettava solo la matematica, rinviata con una grande vittoria contro il Parma nel turno precedente. Questa volta l’avversario era un pelino meno abbordabile, l’Inter capolista e in odore di scudetto, anche qui manca la matematica, ma la situazione è diversa. Ilnon è riuscito a fare l’impresa, pur resistendo per oltre un’ora all’assalto dei nerazzurri, fermati due volte dal palo, molte altre dall’ex Cordaz e dalla difesa che ha fatto, ironia della sorte, la miglior partita stagionale dopo innumerevoli svarioni nelle gare passate. Poi i gol di Eriksen e Hakimi hanno avvicinato ancor di più lo scudetto, condannando allo ...

tuttoatalanta : Il Crotone saluta la Serie A con 4 giornate d'anticipo: irraggiungibili le 3 squadre a 31 punti… - sportli26181512 : Crotone saluta la A, ma non è tutto da buttare: per Simy e Messias stagione da incorniciare: Crotone saluta la A, m… - Gazzetta_it : #Crotone saluta la #SerieA, ma non è tutto da buttare: per Simy e Messias stagione da incorniciare - Mariano_Amelio : Un abbraccio al Crotone che saluta #SerieA Però, affetto a parte, #Gravina può dire che senso ha fare salire squa… - alenicotra83 : Il @FcCrotoneOff saluta ufficialmente la #SerieA. Auguro ai calabresi un pronto ritorno nella massima serie. #CrotoneInter #Crotone #Inter -