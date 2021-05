Brunetta e la PA, i consigli del prof. Hinna per una svolta smart (Di sabato 1 maggio 2021) Il decreto per le proroghe di primavera con il quale il Ministro Brunetta ha rivisitato la disciplina sullo smart working in Pa è stato da molti battezzato come un ritorno alla normalità, ma nella realtà dei fatti è un’evoluzione. Non potrebbe essere altrimenti. Infatti, siamo proprio sicuri che il ritorno alla normalità sia una cosa positiva? In termini sanitari certamente sì, ma in termini organizzativi è discutibile: non a tutti già prima andava bene quella normalità caratterizzata da una bassa produttività ingessata da anni, una burocrazia imperante che da sempre reagisce solo sotto la spinta dell’emergenza. Lo smart working è un fatto nuovo: è partito come una caduta rovinosa sulle ali di un pipistrello cinese e si sta trasformato in alcuni casi in un bel tuffo – questo è il suggestivo titolo di un recente libro edito dalla ... Leggi su formiche (Di sabato 1 maggio 2021) Il decreto per le proroghe di primavera con il quale il Ministroha rivisitato la disciplina sulloworking in Pa è stato da molti battezzato come un ritorno alla normalità, ma nella realtà dei fatti è un’evoluzione. Non potrebbe essere altrimenti. Infatti, siamo proprio sicuri che il ritorno alla normalità sia una cosa positiva? In termini sanitari certamente sì, ma in termini organizzativi è discutibile: non a tutti già prima andava bene quella normalità caratterizzata da una bassa produttività ingessata da anni, una burocrazia imperante che da sempre reagisce solo sotto la spinta dell’emergenza. Loworking è un fatto nuovo: è partito come una caduta rovinosa sulle ali di un pipistrello cinese e si sta trasformato in alcuni casi in un bel tuffo – questo è il suggestivo titolo di un recente libro edito dalla ...

Che cosa cambierà per lauree e professioni con il Pnrr Nel provvedimento è previsto che, su richiesta dei consigli degli ordini o dei collegi ... Il piano messo a punto dal governo, sotto la regia del ministro per la PA Renato Brunetta, destina a ...

