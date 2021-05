“Balotelli è tornato” | doppietta e litigio con la Salernitana

Ultime Notizie dalla rete : Balotelli tornato

Sportface.it

Le pagelle e il tabellino di Salerninata - Monza 1 - 3 , match valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. Mario, e nei suoi venti minuti in campo ha trovato una doppietta che ha regalato, insieme al gol di uno scatenato Frattesi, la vittoria e i tre punti al Monza che ora crede sempre di più ...Hanno vissuto per intero tutta l'esperienza del reality: insieme al fratello di, Enock ... Sempre dalle colonne del settimanale Mio, Pierpaolo Pretelli èsulla questione. L'ex velino ...E' Mario Balotelli a fare la differenza in Salernitana -Monza. Entra sull'1-1, all'80', e realizza la doppietta che manda al tappeto i campani. I brianzoli si rilanciano in chiave promozione diretta, ...Le pagelle e il tabellino di Salerninata-Monza 1-3, match valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie B 2020/2021.