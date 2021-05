AMICI: OTTO ALLIEVI IN GARA PER UN PASS VERSO LA FINALE. FRASSICA, BERTÈ E GIORDANA OSPITI (Di sabato 1 maggio 2021) Sabato 1 maggio settimo appuntamento, in prima serata su Canale 5, con il talent show “AMICI”, programma ideato e condOTTO da Maria De Filippi. Una serata ricca di sfide, emozioni, eliminazioni e OSPITI.In GARA per la vittoria di AMICI OTTO ALLIEVI. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano schierano i cantanti Deddy e Sangiovanni e la ballerina Serena.Due per la coppia formata da Lorella Cuccarini e Arisa che portano sul palco il cantante Tancredi e il ballerino Alessandra e infine tre per Anna Pettinelli e Veronica Peparini che supportano i ballerini Giulia e Samuele e il cantante Aka7even. In giuria il trio formato da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. Sul palco di AMICI torna il mitico Nino FRASSICA con la sua comicità ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 1 maggio 2021) Sabato 1 maggio settimo appuntamento, in prima serata su Canale 5, con il talent show “”, programma ideato e condda Maria De Filippi. Una serata ricca di sfide, emozioni, eliminazioni e.Inper la vittoria di. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano schierano i cantanti Deddy e Sangiovanni e la ballerina Serena.Due per la coppia formata da Lorella Cuccarini e Arisa che portano sul palco il cantante Tancredi e il ballerino Alessandra e infine tre per Anna Pettinelli e Veronica Peparini che supportano i ballerini Giulia e Samuele e il cantante Aka7even. In giuria il trio formato da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. Sul palco ditorna il mitico Ninocon la sua comicità ...

bubinoblog : AMICI: OTTO ALLIEVI IN GARA PER UN PASS VERSO LA FINALE. FRASSICA, BERTÈ E GIORDANA OSPITI - Pietro_Otto : RT @valemcmlxxxi: ???????????????????????? AMICI DI POGGIO NATIVO METTETELO IN SALVO!!!!!!!!!!!!!!!!!! - gvldenspence : @hotdogfelpato lo so e me ne pento, ho dovuto recuperare otto daytime di amici ???? nella vita mi arretro tutto è diventato un vizio - Pietro_Otto : RT @Guerrie2021: Amici tutti....questo è importante....condividiamo più possibile ovunque. Grazie???? - Pietro_Otto : RT @Pietro_Otto: Peccato che Remuzzi da Vespa in presenza del Dott. Amici abbia fatto il gioco del governo -