Uomini e Donne | Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri sono in crisi

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri sono in crisi

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri sono usciti insieme da Uomini e Donne convinti di voler vivere la loro relazione lontano dalle telecamere. In realtà già dopo poco tempo sono iniziate a circolare voci che parlavano della loro rottura. Fino a questo momento nessuno dei due si era sbilanciato in merito, ma nell'ultimo numero di Uomini e Donne Magazine, Roberta ha voluto fare chiarezza. L'ex dama del Trono Over del dating show di Canale 5 infatti ha spiegato che il suo rapporto con il pugliese è in grande crisi. I due infatti continuano a vedersi e a sentirsi, ma le cose non stanno andando come si aspettavano. Vediamo cosa ha raccontato la Di Padua al magazine ...

