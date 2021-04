Terrorismo: Miccichè, ‘io ex Lotta Continua? No, ma assurdo carcere per fatti di 50 anni fa’ (2) (Di venerdì 30 aprile 2021) (Adnkronos) – Poi, Gianfranco Miccichè ricorda di avere invece conosciuto “bene” Adriano Sofri. “Lo andavo a trovare in carcere quando venne arrestato”, racconta. “Io non ero di Lotta Continua, ma un giovane che in quel periodo era molto attento, con altri, alle vicende extraparlamentari. Vivevo in quel mondo insieme con Giuseppe Barbera, Maurizio Barbato, mio fratello Gabriele, il mondo era questo. C’era pure Emilio Arcuri, che era più parlamentarista e si vede perché poi diventò assessore di Leoluca Orlando. Fu un periodo che abbiamo vissuto allegramente, non disperatamente che hanno poi portato i terroristi a fare quello che hanno fatto. Noi passavamo le sere parlando della differenza che c’era tra Curcio e le nuove Brigate Rosse, perché Curcio era quello che non voleva la Lotta armata, mentre gli ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 aprile 2021) (Adnkronos) – Poi, Gianfrancoricorda di avere invece conosciuto “bene” Adriano Sofri. “Lo andavo a trovare inquando venne arrestato”, racconta. “Io non ero di, ma un giovane che in quel periodo era molto attento, con altri, alle vicende extraparlamentari. Vivevo in quel mondo insieme con Giuseppe Barbera, Maurizio Barbato, mio fratello Gabriele, il mondo era questo. C’era pure Emilio Arcuri, che era più parlamentarista e si vede perché poi diventò assessore di Leoluca Orlando. Fu un periodo che abbiamo vissuto allegramente, non disperatamente che hanno poi portato i terroristi a fare quello che hanno fatto. Noi passavamo le sere parlando della differenza che c’era tra Curcio e le nuove Brigate Rosse, perché Curcio era quello che non voleva laarmata, mentre gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Terrorismo Miccichè Assegnate le borse di studio della Fondazione Falcone "Ritengo inoltre, come sosteneva Giovanni Falcone " aggiunge Miccichè " che Cosa nostra vada ...destrutturazione della condotta di partecipazione criminosa nelle associazioni con finalità di terrorismo ...

Legalità, Fondazione Falcone assegna le borse di studio 'Ritengo inoltre, come sosteneva Giovanni Falcone - aggiunge Miccichè - che Cosa nostra vada ...destrutturazione della condotta di partecipazione criminosa nelle associazioni con finalità di terrorismo ...

