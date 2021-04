Pil, atteso forte rimbalzo nel terzo trimestre ma restano rischi (Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – In Italia sono iniziati da aprile i primi allentamenti delle restrizioni anti-Covid. Ciò condurrà nel secondo trimestre a un piccolo segno positivo del Pil, dopo la lieve contrazione nel primo (-0,4%). Si conferma lo scenario in cui un forte rimbalzo si avrà nel terzo trimestre, grazie al crescere delle vaccinazioni; riguardo al loro ritmo, che ha accelerato, restano però rischi al ribasso. Dall'imponente piano NG-EU, ai nastri di partenza, arriverà un aiuto alla ripresa già nella seconda metà del 2021. Lo rileva il Centro studi di Confindustria nella congiuntura flash. Nell'industria – prosegue il Csc – il PMI è salito a 59,8 a marzo e la produzione è stimata in crescita già nel primo trimestre (+1,0%), pur con forte ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – In Italia sono iniziati da aprile i primi allentamenti delle restrizioni anti-Covid. Ciò condurrà nel secondoa un piccolo segno positivo del Pil, dopo la lieve contrazione nel primo (-0,4%). Si conferma lo scenario in cui unsi avrà nel, grazie al crescere delle vaccinazioni; riguardo al loro ritmo, che ha accelerato,peròal ribasso. Dall'imponente piano NG-EU, ai nastri di partenza, arriverà un aiuto alla ripresa già nella seconda metà del 2021. Lo rileva il Centro studi di Confindustria nella congiuntura flash. Nell'industria – prosegue il Csc – il PMI è salito a 59,8 a marzo e la produzione è stimata in crescita già nel primo(+1,0%), pur con...

