Perugia, giovane trovato morto in fosso: segni di dita sul collo (Di venerdì 30 aprile 2021) commenta Dai primi esiti dell' autopsia svolta sul corpo di Samuele de Paoli sarebbero emersi segni di una mano sul collo del 22enne di Bastia Umbra trovato cadavere in un fosso nel perugino lo scorso ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 aprile 2021) commenta Dai primi esiti dell' autopsia svolta sul corpo di Samuele de Paoli sarebbero emersidi una mano suldel 22enne di Bastia Umbracadavere in unnel perugino lo scorso ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Perugia, giovane trovato morto in fosso: segni di dita sul collo #bastiaumbra - MediasetTgcom24 : Perugia, giovane trovato morto in fosso: segni di dita sul collo #bastiaumbra - MediasetTgcom24 : Perugia, giovane trovato morto in fosso: segni di dita sul collo #bastiaumbra - CorriereUmbria : La testimonianza di un autista che ha accompagnato a casa il trans adesso indagato per omicidio #perugia #morto… - infoitinterno : Giovane calciatore trovato morto nudo in un fosso: giallo a Perugia -