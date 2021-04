“Ora mi alzo e me ne vado!”. Piazzapulita, furia Matteo Bassetti. Corrado Formigli in difficoltà (Di venerdì 30 aprile 2021) Uno scontro durissimo quello andato in onda a Piazzapulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7. L’argomento è sempre il covid nella puntata di giovedì 29 aprile e tra gli ospiti troviamo Matteo Bassetti, direttore di malattie infettive del San Martino di Genova, e Andrea Casadio, medico e giornalista. Ad accendere la lite è una frase di Casadio che afferma che le varianti essendo più contagiose sono anche più letali. Equazione che fa schizzare Bassetti, il quale tuona: “La storia della medicina si fa con l’evidenza scientifica e con le pubblicazioni sulle riviste internazionali”. E ancora: “In tv si va se si ha da dire qualcosa da dire e se si ha pubblicato qualcosa su studi internazionali”. A quel punto Casadio lo interrompe: “Essendo molto più contagiosa… uccide più ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) Uno scontro durissimo quello andato in onda a, il programma diin onda su La7. L’argomento è sempre il covid nella puntata di giovedì 29 aprile e tra gli ospiti troviamo, direttore di malattie infettive del San Martino di Genova, e Andrea Casadio, medico e giornalista. Ad accendere la lite è una frase di Casadio che afferma che le varianti essendo più contagiose sono anche più letali. Equazione che fa schizzare, il quale tuona: “La storia della medicina si fa con l’evidenza scientifica e con le pubblicazioni sulle riviste internazionali”. E ancora: “In tv si va se si ha da dire qualcosa da dire e se si ha pubblicato qualcosa su studi internazionali”. A quel punto Casadio lo interrompe: “Essendo molto più contagiosa… uccide più ...

