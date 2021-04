Montervino | ' Napoli | manca un esterno E Bakayoko non è un brocco'

(Di venerdì 30 aprile 2021)- "un? Solo chi non lo conosceva ha potuto pensare una cosa del genere. Con le sue ultime prestazione potrebbe essere riconfermato" . Parola di Francesco, ex ...

Corriere dello Sport.it

Parola di Francesco, ex capitano del, ai microfoni di Radio Crc . " In questa piazza siamo abituati a lasciarci andare a giudizi affrettati " ha proseguito " con le maglie di ...: 'Spalletti uomo vero e di personalità: è allenatore adatto al. Non teme il rapporto con i grandi calciatori'NAPOLI - " Bakayoko un brocco? Solo chi non lo conosceva ha potuto pensare una cosa del genere. Con le sue ultime prestazione potrebbe essere riconfermato”. Parola di Francesco Montervino, ex capitano ...L'ex capitano sul club azzurro: 'Tiemouè Bakayoko? Soltanto chi non l'aveva visto giocare poteva pensare che il Napoli avesse acquistato un brocco'.