INPS avverte | attenzione a questo messaggio | è una truffa

(Di venerdì 30 aprile 2021) L’, Istituto Nazionale di Previdenza, ha diffuso una comunicazione per mettere in guardia tutti i cittadini e le aziende riguardo una campagna di phishing che sfrutta un indirizzo che sembra ricondurre proprio all’istituto di previdenza nazionale per poi sottrarre dati personali. Nuova campagna di phishing rilevata e che utilizza un indirizzo mail che sembra rimandare L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

RadioCL1 : L’Inps avverte: tentativi di truffa alle aziende e ai contribuenti tramite phishing - giornalemionews : L’Inps avverte circa tentativi di truffa in corso tramite e-mail - InfoFiscale : Lavoratori in quarantena, novità sui certificati ma l'INPS avverte: risorse limitate -

Ultime Notizie dalla rete : INPS avverte

... cosi come fatto nei mesi scorsi ha chiarito la sua posizione, specificando che certi messaggi ingannatori sono inviati utilizzando la stessa mail ufficiale dell'istituto: DCBilanci@.it . L', ......30 aprile 2021 - 'Serve subito un provvedimento legislativo che sani la follia della circolare... Sia chiaro -Amato - ci sarà il fuggi fuggi dei colleghi da tutti gli hab e la campagna ...Toti Amato, presidente dell'ordine dei medici di Palermo, interviene sulla circolare dell'Inps del 26 aprile che sospende le pensioni ai medici a partire dal mese in cui è stata corrisposta retribuzio ..."Prima chiamati alle armi per fronteggiare l'emergenza sanitaria, oggi puniti per la loro disponibilità. Una stravaganza tutta italiana", ...