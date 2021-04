RobOttoBots : RT @tuttoteKit: Halo Infinite: la versione #PC sfrutterà #Discord #HaloInfinite #XboxOne #XboxSeriesXAndSeriesS #tuttotek - tuttoteKit : Halo Infinite: la versione #PC sfrutterà #Discord #HaloInfinite #XboxOne #XboxSeriesXAndSeriesS #tuttotek - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #HaloInfinite avrà l'integrazione con Discord su PC. - Eurogamer_it : #HaloInfinite avrà l'integrazione con Discord su PC. - Stoupwhiff : Dopo che Microsoft ha annunciato che Halo Infinite avrebbe supportato i display ultrawide e super ultrawide su PC,… -

Ultime Notizie dalla rete : Halo Infinite

Tra le novità, è stato annunciato: Cross - play e cross - progression per il multiplayer di: The Master Chief Collection ha raggiunto oltre 10 milioni di giocatori dal suo lancio ...Microsoft ha annunciato chesupporterà i display ultrawide e super ultrawide su PC e 343 Industries ha mostrato come sarà la campagna con alcuni nuovi screenshot. Sebbene il gioco sia ancora in sviluppo, la ...Non solo mouse e tastiera: la versione PC di Halo Infinite farà utilizzo anche della piattaforma Discord stando a una criptica dichiarazione.Fin dalla creazione di Windows, Microsoft si è impegnata per quattro decenni ad ascoltare e imparare le necessità dei giocatori e degli sviluppatori di giochi ...