(Di venerdì 30 aprile 2021) Elsainsiste nei suoi attacchi a100. Che non sono dettati, assicura, da un pregiudizio anti-Salvini ma da un’obiettiva analisi della misura.e l’editoriale sulla Stampane scrive oggi in un editoriale sulla Stampa. “100 è una misura temporanea di accesso anticipato al pensionamento rispetto alle regole stabilite dalla riforma del 2011. Nei primi due anni di applicazione 2019-20 – continua – l’aumento di spesa è stato pari a circa 16 miliardi, di cui 9 per la sola100. Il finanziamento è avvenuto a debito, in barba al desiderio di «aiutare i giovani»”. LEGGI ANCHE Laci riprova: vuole dare un'altra stangata ai pensionati e suggerisce al governo nuovi tagli Laci prende in giro: "Io al ...

Advertising

SecolodItalia1 : Fornero ancora contro Quota 100: Draghi stia attento, la Lega potrebbe chiedere una proroga… - gioman73 : @ProbabilmenteI Che bestia. Come può pensare che una donna/uomo a 70 anni debba/possa ancora lavorare. #sinistroidi… - Enzo08647104 : @Roberta7416 @martinatrilly @formicheumane Cara Roberta,dopo tanti anni credo di aver capito, che NON ABBIAMO CAPIT… - elvivalerio : RT @Mariva2000: Galli, poi Crisanti, Toninelli e ora la Fornero. Cosa bisogna aspettarsi ancora stasera? - Sonotornato4 : @Pablo516569 @Ingestibile79 Mah, guarda, su questo ho le mie perplessità. Siamo sicuri che se ci fossero stati anco… -

Ultime Notizie dalla rete : Fornero ancora

A fine 2021, la Quota 100 non verrà rinnovata e non èchiaro quali saranno le mosse dell'... E lacosa ne pensa sull'uscita flessibile da 62 anni in poi? Approva definendola un'ottima ...A partire dal 1° gennaio 2022 quei lavoratori che non avevanoraggiunto i requisiti previsti ... più altri 9 mesi come previsto dalla Legge. L'altra possibilità è quella di raggiungere ...Fornero ancora all'attacco di Quota 100: non ha aiutato i giovani. Per lei Draghi deve anche far cadere il blocco dei licenziamenti ...All'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è scomparso ogni riferimento a Quota 100, in tema di Riforma Pensioni.