F1, Fernando Alonso in top5 con la Alpine. Lo spagnolo reagisce dopo Imola (Di venerdì 30 aprile 2021) Fernando Alonso completa al quinto posto il venerdì del Gran Premio del Portogallo, terzo atto del Mondiale di F1 2021. L’asturiano si colloca alle spalle della Ferrari del connazionale Carlos Sainz e con un gap di 383 millesimi di ritardo dal britannico Lewis Hamilton (Mercedes), il migliore questo pomeriggio con il tempo di 1.19.837. Il due volte campione del mondo ha dato spettacolo nella giornata odierna con una perfetta simulazione di qualifica che gli permette di stare davanti al teammate Esteban Ocon. Il transalpino e l’iberico regalano all’Alpine un’ottima giornata rispetto alle prime due uscite stagionali. Non conosciamo ovviamente il lavoro svolto dalla casa francese ed i carichi di benzina utilizzati, ma la prestazione odierna lascia ben sperare in vista delle qualifiche di domani. Alonso, al rientro nella ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021)completa al quinto posto il venerdì del Gran Premio del Portogallo, terzo atto del Mondiale di F1 2021. L’asturiano si colloca alle spalle della Ferrari del connazionale Carlos Sainz e con un gap di 383 millesimi di ritardo dal britannico Lewis Hamilton (Mercedes), il migliore questo pomeriggio con il tempo di 1.19.837. Il due volte campione del mondo ha dato spettacolo nella giornata odierna con una perfetta simulazione di qualifica che gli permette di stare davanti al teammate Esteban Ocon. Il transalpino e l’iberico regalano all’un’ottima giornata rispetto alle prime due uscite stagionali. Non conosciamo ovviamente il lavoro svolto dalla casa francese ed i carichi di benzina utilizzati, ma la prestazione odierna lascia ben sperare in vista delle qualifiche di domani., al rientro nella ...

