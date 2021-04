Ex calciatore ritrovato morto: indagata una trans brasiliana (Di venerdì 30 aprile 2021) Gli inquirenti di Perugia che si stanno occupando della morte dell’ex calciatore Samuele De Paoli hanno iscritto nel registro degli indagati una trans brasiliana. Una trans brasiliana risulta essere indagata nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Samuele De Paoli, ex calciatore di 22 anni ritrovato privo di vita in un canale a Sant’Andrea delle Fratte (Perugia) L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 30 aprile 2021) Gli inquirenti di Perugia che si stanno occupando della morte dell’exSamuele De Paoli hanno iscritto nel registro degli indagati una. Unarisulta esserenell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Samuele De Paoli, exdi 22 anniprivo di vita in un canale a Sant’Andrea delle Fratte (Perugia) L'articolo proviene da YesLife.it.

