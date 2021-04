Covid, Rezza: “Un mese per concludere vaccinazioni anziani” (Di venerdì 30 aprile 2021) “Cercheremo di concludere le vaccinazioni degli anziani in un mese e poi si inizierà a pensare come andare avanti”. Lo ha affermato Gianni Rezza, direttore Prevenzione del ministero della Salute nel suo intervento al virtual workshop ‘Le vaccinazioni degli anziani in epoca Covid – Pratiche routinarie e innovative per orientare il cambiamento’, promosso da Italia Longeva. “Pensiamo già alle vaccinazioni anti-Covid per il 2022 e 2023. – ha aggiunto Rezza – Questo virus non è la febbre gialla, non si può pensare ad una somministrazione e basta, ma andrà ripetuta su gran parte della popolazione, Questo virus non andrà via da solo”. “Le Regioni sono sopraffatte dall’extra lavoro dovuto alla pandemia ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 aprile 2021) “Cercheremo diledegliin une poi si inizierà a pensare come andare avanti”. Lo ha affermato Gianni, direttore Prevenzione del ministero della Salute nel suo intervento al virtual workshop ‘Ledegliin epoca– Pratiche routinarie e innovative per orientare il cambiamento’, promosso da Italia Longeva. “Pensiamo già alleanti-per il 2022 e 2023. – ha aggiunto– Questo virus non è la febbre gialla, non si può pensare ad una somministrazione e basta, ma andrà ripetuta su gran parte della popolazione, Questo virus non andrà via da solo”. “Le Regioni sono sopraffatte dall’extra lavoro dovuto alla pandemia ...

