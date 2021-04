Ci sono problemi Fastweb oggi 30 aprile con Internet di casa

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 30 aprile 2021) Ci30, in relazione alla retedi, che non funziona a dovere. In particolare, il disturbo sembra circoscritto alla zona di Pisa e di Massa, in questi minuti rimaste isolate. Come si può leggere su ‘downdetector.it‘, idi30stanno impedendo agli utenti interessati l’utilizzo della rete, e dunque di tutte le attività giornaliere chesoliti svolgere (ricordiamo che in tempi di pandemia nonpochi quelli che ancora lavorano da, e che quindi necessitano assolutamente di restare connessi per poter svolgere le proprie mansioni). La giornata ...