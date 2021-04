Ancora una festa nel napoletano | 43 persone multate e locale chiuso

(Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Quarantatré, tra i 18 e i 57 anni, sedute ai tavoli intente a consumare cibi e bevande e a festeggiare un compleanno, sono state sanzionate, per inottemperanza alle misure anti Covid-19, dalla polizia a Casalnuovo (Napoli). Lasi stava tenendo all’interno di un ristorante. Il direttore delè stato sanzionato perché aveva consentito le consumazioni negli spazi interni ed altresì perché l’esercizio commerciale era aperto oltre l’orario consentito; inoltre, è stata disposta la chiusura della struttura per cinque giorni. Infine, all’esterno del, gli operatori hanno controllato altre quattro(tra queste un cantante neomelodico) che erano appena salite a bordo di un’autovettura e le hanno sanzionate per inottemperanza alle misure ...

