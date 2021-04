Amici 20, Giulia Stabile riceve una sorpresa da una telespettatrice (Di venerdì 30 aprile 2021) UN’ALTRA sorpresa AD Amici 20 Nella puntata del daytime di Amici 20 andata in onda il 30 Aprile su Canale 5, la ballerina Giulia Stabile riceve un regalo inaspettato da una sua ammiratrice. LEGGI ANCHE Amici 20, ANTICIPAZIONI SETTIMA PUNTATA: I BALLERINI PIÙ AMATI AL BALLOTTAGGIO UN PACCO PER Giulia Maria De Filippi chiama la ballerina Giulia Stabile nella sua stanza. La conduttrice le comunica che la aspetta un pacco destinato a lei. Questo pacco proviene da una telespettatrice, la signora Margherita. La De Filippi ha così letto a Giulia una lettera che la fan ha scritto alla ballerina. La signora Margherita ha chiamato la redazione di Amici per comunicare la sua ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 30 aprile 2021) UN’ALTRAAD20 Nella puntata del daytime di20 andata in onda il 30 Aprile su Canale 5, la ballerinaun regalo inaspettato da una sua ammiratrice. LEGGI ANCHE20, ANTICIPAZIONI SETTIMA PUNTATA: I BALLERINI PIÙ AMATI AL BALLOTTAGGIO UN PACCO PERMaria De Filippi chiama la ballerinanella sua stanza. La conduttrice le comunica che la aspetta un pacco destinato a lei. Questo pacco proviene da una, la signora Margherita. La De Filippi ha così letto auna lettera che la fan ha scritto alla ballerina. La signora Margherita ha chiamato la redazione diper comunicare la sua ...

Advertising

fanpage : #Amici20, la signora Margherita fa un bellissimo regalo a Giulia: un abito anni '20 appartenuto a sua madre - laTinaisback : RT @fanpage: #Amici20, la signora Margherita fa un bellissimo regalo a Giulia: un abito anni '20 appartenuto a sua madre - 4_carillon : RT @dobrevsunicorns: @riverflow_11 A me è piaciuta tantissimo la puntata, ma non è che ora inizio a seguire GZ e tanto meno vorrei Giulia e… - sangiulia18 : RT @fanpage: #Amici20, la signora Margherita fa un bellissimo regalo a Giulia: un abito anni '20 appartenuto a sua madre - SaraSanfi : Non Giulia che mi fa rosicare perché sabato prossimo dovevo andare a cena fuori con i miei amici finalmente ma rima… -