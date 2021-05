Vaccino Pfizer a 12-15enni in Ue a partire da giugno (Di giovedì 29 aprile 2021) Vaccino Pfizer somministrato anche a pazienti di età compresa fra i 12 e i 15 anni a partire da giugno in Europa. L’annuncio arriva dalla tedesca Biontech. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato dell’azienda, Ugur Sahin, al settimanale Der Spiegel il quale ha spiegato al settimanale Der Spiegel di essere “nella fase finale” della preparazione per il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 29 aprile 2021)somministrato anche a pazienti di età compresa fra i 12 e i 15 anni adain Europa. L’annuncio arriva dalla tedesca Biontech. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato dell’azienda, Ugur Sahin, al settimanale Der Spiegel il quale ha spiegato al settimanale Der Spiegel di essere “nella fase finale” della preparazione per il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

RobertoBurioni : Pfizer ha presentato oggi a EMA richiesta per vaccino sopra 12 anni. Fondamentale per riapertura scuole a settembre… - RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - In Scozia, una SINGOLA DOSE di vaccino Pfizer in pazienti +65 anni ha evitato il 91% dei ricoveri,… - RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - ulteriore conferma appena pubblicata: il vaccino Pfizer previene anche le infezioni asintomatiche,… - 9Roby11 : RT @RobertoBurioni: Pfizer ha presentato oggi a EMA richiesta per vaccino sopra 12 anni. Fondamentale per riapertura scuole a settembre! Fo… - LiaColombo1 : #Covid, 83enne immunodepresso colpito da #variantebrasiliana a pochi giorni da seconda dose di #vaccino #Pfizer… -