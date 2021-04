“Ti accompagno io”: a Napoli taxi gratis per gli anziani che vanno a vaccinarsi (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Grazie al Contributo della fondazione Ania e in collaborazione con i tassisti gli over 80 soli potranno recarsi gratuitamente in taxi a fare il vaccino. Ecco un esempio di attivismo civico positivo che viene incontro agli anziani soli ma consente anche un guadagno economico e reputazionale ad un settore in crisi come quello dei taxi”. Alfonso Pecoraro Scanio annuncia l’avvio della campagna “ti accompagno io” promossa ,tra gli altri dalla fondazione Univerde di cui è presidente. “A Napoli questa iniziativa diventa anche una tempestiva risposta al caso del signor Antonio di 89 anni che ha dovuto chiamare i poliziotti per farsi accompagnare al centro vaccinale”. Dal 1 Maggio questa iniziativa, che già a Roma ha trasportato oltre 10.000 ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Grazie al Contributo della fondazione Ania e in collaborazione con i tassisti gli over 80 soli potranno recarsi gratuitamente ina fare il vaccino. Ecco un esempio di attivismo civico positivo che viene incontro aglisoli ma consente anche un guadagno economico e reputazionale ad un settore in crisi come quello dei”. Alfonso Pecoraro Scanio annuncia l’avvio della campagna “tiio” promossa ,tra gli altri dalla fondazione Univerde di cui è presidente. “Aquesta iniziativa diventa anche una tempestiva risposta al caso del signor Antonio di 89 anni che ha dovuto chiamare i poliziotti per farsi accompagnare al centro vaccinale”. Dal 1 Maggio questa iniziativa, che già a Roma ha trasportato oltre 10.000 ...

Advertising

anteprima24 : ** 'Ti accompagno io': a ##Napoli #Taxi gratis per gli anziani che vanno a vaccinarsi ** - 3filetti : INIZIATIVA FOND. ANIA –FOND. UNIVERDE - INDAGINI3 Si replica la stessa bella iniziativa svolta a Roma.… - rumba15342942 : RT @marcocanestrari: Mi si è sbloccato un ricordo. Napoli, 2009 (credo). Accompagno Grillo (che alloggia in un 5 stelle) al MonnezzaDay. Il… - AngelaAngelmi : RT @marcocanestrari: Mi si è sbloccato un ricordo. Napoli, 2009 (credo). Accompagno Grillo (che alloggia in un 5 stelle) al MonnezzaDay. Il… - Angela3v999 : RT @marcocanestrari: Mi si è sbloccato un ricordo. Napoli, 2009 (credo). Accompagno Grillo (che alloggia in un 5 stelle) al MonnezzaDay. Il… -