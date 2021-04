PS5 è la console preferita dagli sviluppatori, secondo un sondaggio della GDC – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 29 aprile 2021) Stando a un sondaggio effettuato dalla GDC su oltre 3.000 professionisti, PS5 è risultata essere la console preferita dagli sviluppatori.. PS5 è la console preferita dagli sviluppatori, secondo quanto emerso da un sondaggio effettuato dalla GDC intervistando oltre 3.000 professionisti del settore. A determinare questa predilezione è sicuramente la base installata della console Sony: PS5 ha venduto finora 7,8 milioni di unità ed è parte di un ecosistema che nel corso della precedente generazione ha dominato il mercato. Inevitabile dunque che gli sviluppatori, specie quelli indipendenti, ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 29 aprile 2021) Stando a uneffettuato dalla GDC su oltre 3.000 professionisti, PS5 è risultata essere la.. PS5 è laquanto emerso da uneffettuato dalla GDC intervistando oltre 3.000 professionisti del settore. A determinare questa predilezione è sicuramente la base installataSony: PS5 ha venduto finora 7,8 milioni di unità ed è parte di un ecosistema che nel corsoprecedente generazione ha dominato il mercato. Inevitabile dunque che gli, specie quelli indipendenti, ...

