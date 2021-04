Palermo, flebili segnali in attacco: tre gol in più realizzati nel girone di ritorno, ma serve una scossa in chiave playoff (Di giovedì 29 aprile 2021) Con la trasferta di domenica sera sul campo della Virtus Francavilla, il Palermo chiuderà ufficialmente la regular season.La qualificazione ai playoff promozione nel girone C della Serie C è ormai una certezza sul piano matematico ma bisognerà capire con quali credenziali e premesse la compagine rosanero si giocherà le sue chances. La conquista del settimo posto costituirebbe infatti un valore aggiunto non indifferente al fine di godere di due risultati su tre e disputare tra le mura amiche la gara secca del primo turno. Il rush finale con Foggia e Teramo scriverà il suo epilogo proprio nell'ultimo turno di campionato.I playoff, caratterizzati da gare uniche e successivamente da incroci con sfide di andata e ritorno, rappresentano un contesto particolare e ben diverso dalla stagione regolare. Fare un ... Leggi su mediagol (Di giovedì 29 aprile 2021) Con la trasferta di domenica sera sul campo della Virtus Francavilla, ilchiuderà ufficialmente la regular season.La qualificazione aipromozione nelC della Serie C è ormai una certezza sul piano matematico ma bisognerà capire con quali credenziali e premesse la compagine rosanero si giocherà le sue chances. La conquista del settimo posto costituirebbe infatti un valore aggiunto non indifferente al fine di godere di due risultati su tre e disputare tra le mura amiche la gara secca del primo turno. Il rush finale con Foggia e Teramo scriverà il suo epilogo proprio nell'ultimo turno di campionato.I, caratterizzati da gare uniche e successivamente da incroci con sfide di andata e, rappresentano un contesto particolare e ben diverso dalla stagione regolare. Fare un ...

