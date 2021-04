Oroscopo Gemelli del mese di Maggio 2021 (Di giovedì 29 aprile 2021) Rallenta il passo. Hai terminato un grande progetto con un enorme dispendio di energie, quindi a Maggio non ti resterà che decidere quale collaboratore ingaggiare per il prossimo lavoro. Decelera, goditi il meritato riposo e approfittane per dedicarti alla salute. In occasione della luna nuova dell’11, fissa gli esami di routine e la visita di controllo dal dentista. Dopodiché, premiati con un po’ di shopping. Sogni di comprare un’automobile, un abito costoso o un paio di décolletée all’ultima moda? Affronta la spesa senza pensieri, perché rientrerai in breve tempo del denaro speso. L’evento clou del mese è l’ingresso di Giove in Pesci (per la prima volta dopo 12 anni) e nella casa degli onori, dei premi e delle conquiste. Questo vuol dire che dal 13 (fino al 28 luglio) inizierai a scalare la vetta del successo e collezionerai vittorie su vittorie. ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 29 aprile 2021) Rallenta il passo. Hai terminato un grande progetto con un enorme dispendio di energie, quindi anon ti resterà che decidere quale collaboratore ingaggiare per il prossimo lavoro. Decelera, goditi il meritato riposo e approfittane per dedicarti alla salute. In occasione della luna nuova dell’11, fissa gli esami di routine e la visita di controllo dal dentista. Dopodiché, premiati con un po’ di shopping. Sogni di comprare un’automobile, un abito costoso o un paio di décolletée all’ultima moda? Affronta la spesa senza pensieri, perché rientrerai in breve tempo del denaro speso. L’evento clou delè l’ingresso di Giove in Pesci (per la prima volta dopo 12 anni) e nella casa degli onori, dei premi e delle conquiste. Questo vuol dire che dal 13 (fino al 28 luglio) inizierai a scalare la vetta del successo e collezionerai vittorie su vittorie. ...

