Liga | Barcellona-Granada 1-2 | blaugrana rimontati | l’Atletico resta primo

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il Barcellona si fa beffare dal Granada. I blaugrana nel recupero della 33a giornata di Liga hanno ceduto per 2-1 in casa ai biancorossi e di conseguenza non si sono appropriati del primato in classifica. Gli uomini guidati da Ronald Koeman in caso di successo avrebbero scavalcato l'Atletico Madrid, ma la sconfitta ha chiaramente costretto i suoi a restare dietro. Alle rete messa a segno da Lionel Messi nel corso del primo tempo, hanno risposto le reti di Machis e del sempreverde Jorge Molina che hanno ribaltato la gara.

Clamoroso tonfo casalingo del Barça, che getta malamente via l'occasione di conquistare il primato solitario dellaa cinque giornate dal termine. Il recupero della sfida con il Granada, rinviata per la finale di Coppa del Re, si trasforma in un incubo che i tifosi blaugrana rischiano di ricordare a lungo, ...(SPAGNA) - Clamoroso al Camp Nou! Il Barça crolla in casa contro il Granada e butta via ... fino a mezz'ora dal termine erano virtuali leader della, salvo poi farsi ribaltare da Machis e ...Barcellona, 29 apr. -(Adnkronos) - Clamoroso ko del Barcellona che perde 2-1 in casa contro il Granada. I blaugrana in vantaggio al 23' con Messi vengono rimontati dalle reti di Machis al 63' e Molina ...Ora anche il Siviglia può lottare per il campionato a cinque turni dal termine: blaugrana k.o in rimonta in casa. L'Atletico resiste in vetta, Real a -2.