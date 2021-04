Lecce: nel fossato dell’ospedale con l’auto, paura per una dottoressa Incidente in fase di parcheggio (Di giovedì 29 aprile 2021) Precipita con l’auto in fossato del “Vito Fazzi” mentre tenta di effettuare un parcheggio: paura questa mattina nel parcheggio dell’Oncologico Leccese. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per trarre in salvo un medico: stando ad una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo dell’auto mentre effettuava delle manovre, finendo con le ruote all’aria dopo un volo di circa tre metri, incastrata tra alcuni serbatoi. Il medico è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, ma non avrebbe riportato ferite degne di preoccupazione. Sul posto anche gli agenti della polizia di Stato. (Leccesette.it) (foto: fonte Leccesette.it) L'articolo Lecce: nel ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 29 aprile 2021) Precipita conindel “Vito Fazzi” mentre tenta di effettuare unquesta mattina neldell’Oncologicose. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per trarre in salvo un medico: stando ad una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo delmentre effettuava delle manovre, finendo con le ruote all’aria dopo un volo di circa tre metri, incastrata tra alcuni serbatoi. Il medico è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118, ma non avrebbe riportato ferite degne di preoccupazione. Sul posto anche gli agenti della polizia di Stato. (sette.it) (foto: fontesette.it) L'articolo: nel ...

