Tre grandi pentole, un intramontabile classico della cucina napoletana come pasta e fagioli e uno chef stellato ai fornelli. L'associazione "Tra Cielo e Mare" presieduta da Alfonsina Longobardi organizza, nel centro Don Orione di Ercolano – alle falde del Vesuvio – una particolare giornata all'insegna della solidarietà. Lo chef stellato Michele Deleo, del Relais Tenuta L'articolo proviene da Inews.it.

La solidarietà in cucina: lo chef stellato Deleo ai fornelli di un'RSA per disabili