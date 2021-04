Famiglia con bimba di 4 anni intossicata dal monossido a Calcio: salvati con l’ossigeno terapia (Di giovedì 29 aprile 2021) Quando hanno chiesto aiuto, allertando i soccorsi, i sintomi sono sembrati chiari: mal di testa, nausea e capogiri. Gli uomini del 118 hanno subito capito che si trattava di un’intossicazione da monossido di carbonio. Brutta disavventura per una Famiglia di tre persone residente a Calcio. Un uomo di 34 anni, la compagna di 30 e la figlia di 4 anni sono stati soccorsi nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 aprile, intorno all’una e mezza di notte, in via Olofredi, nel paese della Bassa. La causa dell’intossicazione pare sia da attribuire alla presenza di un braciere ubicato all’ingresso dell’abitazione. Sul posto due ambulanze, un’automedica, i carabinieri e i vigili del fuoco. Una volta giunti i soccorsi i pazienti sono stati trasportati al Papa Giovanni di Bergamo e al Policlinico ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 29 aprile 2021) Quando hanno chiesto aiuto, allertando i soccorsi, i sintomi sono sembrati chiari: mal di testa, nausea e capogiri. Gli uomini del 118 hanno subito capito che si trattava di un’intossicazione dadi carbonio. Brutta disavventura per unadi tre persone residente a. Un uomo di 34, la compagna di 30 e la figlia di 4sono stati soccorsi nella notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 aprile, intorno all’una e mezza di notte, in via Olofredi, nel paese della Bassa. La causa dell’intossicazione pare sia da attribuire alla presenza di un braciere ubicato all’ingresso dell’abitazione. Sul posto due ambulanze, un’automedica, i carabinieri e i vigili del fuoco. Una volta giunti i soccorsi i pazienti sono stati trasportati al Papa Giovdi Bergamo e al Policlinico ...

