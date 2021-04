Diabolik e Freaks Out: svelate le nuove date di uscita (Di giovedì 29 aprile 2021) La 01 Distribution ha annunciato le nuove date di uscita di due film molto attesi: Diabolik dei Manetti Bros., e Freaks Out di Gabriele Mainetti 01 Distribution ha diffuso le nuove date di distribuzione di Freaks Out di Gabriele Mainetti e Diabolik dei Manetti Bros. Inoltre, ha anche svelato i piani relativi ai due sequel di Diabolik. Nello specifico, le date di uscita sono fissate al 16 dicembre per Diabolik e al 28 ottobre per Freaks Out. Ci sono GRANDI News #Freaksout di #GabrieleMainetti uscirà #alcinema il #28ottobre e #DiabolikIlFilm dei #ManettiBros sarà al #cinema il #16dicembre ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 29 aprile 2021) La 01 Distribution ha annunciato ledidi due film molto attesi:dei Manetti Bros., eOut di Gabriele Mainetti 01 Distribution ha diffuso ledi distribuzione diOut di Gabriele Mainetti edei Manetti Bros. Inoltre, ha anche svelato i piani relativi ai due sequel di. Nello specifico, ledisono fissate al 16 dicembre pere al 28 ottobre perOut. Ci sono GRANDI News #out di #GabrieleMainetti uscirà #alcinema il #28ottobre e #IlFilm dei #ManettiBros sarà al #cinema il #16dicembre ...

