Cuneo | rapina in gioielleria | il titolare spara e uccide due banditi | video

Cuneo, rapina in gioielleria: il titolare spara e uccide due banditi

L'episodio è accaduto ieri sera a Grinzane Cavour, storico borgo della provincia di Cuneo. Secondo una prima ricostruzione, tre banditi avrebbero fatto irruzione nella gioielleria Mario Roggero dopodiché il titolare avrebbe puntato la pistola contro i malviventi. Due sono stati uccisi, mentre il terzo è stato catturato dopo aver tentato la fuga. La gioielleria di Via Garibaldi era già stata rapinata nel 2015. In quella circostanza, il titolare fu aggredito selvaggiamente, con prognosi di un mese.

