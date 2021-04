Covid, Faraone “Verificare errori commessi per non ripeterli” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Tante forze politiche stanno sostenendo la nostra idea di istituire una commissione d’indagine sull’emergenza Covid”. Lo dice il capogruppo di Italia Viva in Senato, Davide Faraone. sat/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 aprile 2021) “Tante forze politiche stanno sostenendo la nostra idea di istituire una commissione d’indagine sull’emergenza”. Lo dice il capogruppo di Italia Viva in Senato, Davide. sat/trg su Il Corriere della Città.

Advertising

Italpress : Covid, Faraone “Verificare errori commessi per non ripeterli” - CorriereCitta : Covid, Faraone “Verificare errori commessi per non ripeterli” - AndreaBonturi : RT @GiovaQuez: Italia viva ha depositato in Senato un disegno di legge, a prima firma Faraone e sottoscritto da tutti i senatori di IV, per… - Rosy_Miriam : RT @GiovaQuez: Italia viva ha depositato in Senato un disegno di legge, a prima firma Faraone e sottoscritto da tutti i senatori di IV, per… - francescagraz1 : RT @GiovaQuez: Italia viva ha depositato in Senato un disegno di legge, a prima firma Faraone e sottoscritto da tutti i senatori di IV, per… -