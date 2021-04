Covid: Conte, 'no a coprifuoco totem ideologico, ragionevole via con l'estate' (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Il coprifuoco non può diventare un totem ideologico, tutti vorrebbero le riaperture, non credo ci sia una sola persona che non le voglia. Ma chi condivide una responsabilità politica deve precedere secondo determinati criteri", ovvero "con misure adeguate e proporzionali", e "non ho dubbi lo stia facendo anche questo governo". Lo dice l'ex premier Giuseppe Conte, intervenendo al 'Festival del lavoro 2021'. "Non mi sento di partecipare al dibattito sulle riaperture", ma sul coprifuoco "immaginare di tenere questa misura quando si scatenerà il caldo non credo nessuno lo stia pensando, non è ragionevole dunque immagino verrà rivista, curva permettendo", dice ricordando che il suo governo non aveva tenuto il coprifuoco nel corso dell'inverno. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Ilnon può diventare un, tutti vorrebbero le riaperture, non credo ci sia una sola persona che non le voglia. Ma chi condivide una responsabilità politica deve precedere secondo determinati criteri", ovvero "con misure adeguate e proporzionali", e "non ho dubbi lo stia facendo anche questo governo". Lo dice l'ex premier Giuseppe, intervenendo al 'Festival del lavoro 2021'. "Non mi sento di partecipare al dibattito sulle riaperture", ma sul"immaginare di tenere questa misura quando si scatenerà il caldo non credo nessuno lo stia pensando, non èdunque immagino verrà rivista, curva permettendo", dice ricordando che il suo governo non aveva tenuto ilnel corso dell'inverno.

Advertising

zamlap : RT @CesareSacchetti: A ottobre 2019, Conte visita l'azienda cinese che produrrà i tamponi Covid. A novembre 2019, l'ambasciatore cinese con… - MatteoBandit2 : @PierinoSuperTru I peggiori sono quelli che cercano in ogni modo di attribuire meriti a Conte, quando è palese che… - BCarazzolo : RT @La_manina__: Le due facce dell'Italia: Liliana Segre che, andando contro il consiglio del suo medico, non ancora vaccinata, a 90 anni… - Poldina13 : RT @La_manina__: Le due facce dell'Italia: Liliana Segre che, andando contro il consiglio del suo medico, non ancora vaccinata, a 90 anni… - TV7Benevento : Covid: Conte, 'no a coprifuoco totem ideologico, ragionevole via con l'estate'... -