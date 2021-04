Aslan Karatsev: sto arrivando dai Challenger (Di giovedì 29 aprile 2021) Alla maggior parte dei tennisti avanti con l’età, risulta quasi impossibile uscire dal circuito Futures, ma questo non vale per Aslan Karatsev. Nel 2021 questa teoria è stata smentita proprio dal tennista russo che è diventato la grande rivelazione di questa stagione. Aslan Karatsev il ritorno di un sogno? Aveva già ben figurato in un Challenger del Settembre 2020 giocato nella Repubblica Ceca. Ma il poker d’assi lo ha calato pochi giorni fa sconfiggendo il numero uno al mondo Novak Djokovic. Questo miracolo e avvenuto in casa del serbo e con i tifosi lasciati totalmente ammutoliti. Ma in finale a Belgrado Matteo Berrettini lo ha sconfitto senza troppi problemi. Aslan Karatsev in questa stagione ha già vinto un titolo Atp e sopratutto ha conquistato le semifinali ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 29 aprile 2021) Alla maggior parte dei tennisti avanti con l’età, risulta quasi impossibile uscire dal circuito Futures, ma questo non vale per. Nel 2021 questa teoria è stata smentita proprio dal tennista russo che è diventato la grande rivelazione di questa stagione.il ritorno di un sogno? Aveva già ben figurato in undel Settembre 2020 giocato nella Repubblica Ceca. Ma il poker d’assi lo ha calato pochi giorni fa sconfiggendo il numero uno al mondo Novak Djokovic. Questo miracolo e avvenuto in casa del serbo e con i tifosi lasciati totalmente ammutoliti. Ma in finale a Belgrado Matteo Berrettini lo ha sconfitto senza troppi problemi.in questa stagione ha già vinto un titolo Atp e sopratutto ha conquistato le semifinali ...

