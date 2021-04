Amministrative: Conte, 'tempi non maturi per alleanza a tutto tondo con Pd' (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Il Pd è un "interlocutore affidabile con cui poter ragionare, sarebbe un peccato se, rispetto alle Amministrative e le comunali, non si riuscisse a concordare alcuni passaggi insieme, anche se credo che i tempi non siano ancori maturi per poter varare un'alleanza a tutto tondo. Alla nostra intelligenza -del nuovo M5S e del Pd- sarà rimessa la possibilità di coordinare gli sforzi per offrire a tutti i Comuni e le città importanti, piccole e grandi, delle buone amministrazione perché lo chiedono i cittadini". Così l'ex premier Giuseppe Conte, intervenendo al Festival del lavoro 2021. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - Il Pd è un "interlocutore affidabile con cui poter ragionare, sarebbe un peccato se, rispetto allee le comunali, non si riuscisse a concordare alcuni passaggi insieme, anche se credo che inon siano ancoriper poter varare un'. Alla nostra intelligenza -del nuovo M5S e del Pd- sarà rimessa la possibilità di coordinare gli sforzi per offrire a tutti i Comuni e le città importanti, piccole e grandi, delle buone amministrazione perché lo chiedono i cittadini". Così l'ex premier Giuseppe, intervenendo al Festival del lavoro 2021.

