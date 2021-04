VR46 in MotoGp, team di Valentino Rossi debutterà nel 2022 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nel 2022 il VR46 team di Valentino Rossi debutterà nella classe MotoGp assieme a Tanal Entertainment Sport&Media, la holding del Principe Abdulaziz bin Abdullah Al Saud, con Saudi Aramco come nuovo main sponsor per il periodo 2022-2026: in pista scenderà il nuovo Aramco Racing team VR46 con il supporto di altri importanti sponsor del panorama mondiale. Saudi Aramco, compagnia già coinvolta nel Motorsport e nella F1, farà quindi il suo ingresso nel campionato del mondo MotoGp 2022 con VR46 team. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nelildinella classeassieme a Tanal Entertainment Sport&Media, la holding del Principe Abdulaziz bin Abdullah Al Saud, con Saudi Aramco come nuovo main sponsor per il periodo-2026: in pista scenderà il nuovo Aramco Racingcon il supporto di altri importanti sponsor del panorama mondiale. Saudi Aramco, compagnia già coinvolta nel Motorsport e nella F1, farà quindi il suo ingresso nel campionato del mondocon. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

