Tassa di successione da record in Corea del Sud, 11 miliardi dagli eredi del presidente di Samsung (Di mercoledì 28 aprile 2021) La famiglia di Lee Kun-hee, l’ex presidente del gruppo sudCoreano Samsung electronics morto il 25 ottobre, ha annunciato che verserà in 5 anni oltre 12mila miliardi di won, quasi 11 miliardi di dollari, al fisco come Tassa di successione. La cifra, tra le più grandi nella storia, supera il gettito incassato nel settore dal governo sudCoreano lo scorso anno. La famiglia salderà il suo debito nei confronti della collettività sudCoreana anche donando una grande quantità di opere d’arte al l National Museum of Modern and Contemporary Art. Tra queste anche dipinti di Picasso, Chagall e Gauguin. Gli eredi doneranno inoltre l’equivalente di 750 milioni di euro per l’assistenza sanitaria. “Come contemplato dalla legge, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) La famiglia di Lee Kun-hee, l’exdel gruppo sudnoelectronics morto il 25 ottobre, ha annunciato che verserà in 5 anni oltre 12miladi won, quasi 11di dollari, al fisco comedi. La cifra, tra le più grandi nella storia, supera il gettito incassato nel settore dal governo sudno lo scorso anno. La famiglia salderà il suo debito nei confronti della collettività sudna anche donando una grande quantità di opere d’arte al l National Museum of Modern and Contemporary Art. Tra queste anche dipinti di Picasso, Chagall e Gauguin. Glidoneranno inoltre l’equivalente di 750 milioni di euro per l’assistenza sanitaria. “Come contemplato dalla legge, la ...

