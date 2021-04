Sicilia | terminato il maxi vertice sulla Sanità

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Commissione speciale Ars: Assessoratied Economia, Presidenza 118 e 10 sindacati. Unariunione si è svolta oggi all’Assemblea Regionalena convocata dalla commissione parlamentare speciale di “Indagine e di studio per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi” in videoconferenza dalla sala Armigeri, presieduta dal Presidente l’onorevole Carmelo Pullara, per la “Verifica dell’attuazione dell’articolo 5, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 sui riconoscimenti economici agli operatori sanitari della Seus 118 e Sas a seguito della pandemia covid-19 non ancora erogati. A riassumere le questioni, il Presidente della commissione speciale l’onorevole Carmelo Pullara. A seguire gli interventi dei deputati regionali, tra cui gli onorevoli Maria Anna Caronia, Rossana Cannata, Giovanni Bulla, Giovanni Di ...

AssoCareNews.it

Per quanto riguarda il personale della Sas Servizi Ausiliari la riunione è stata rinviata".