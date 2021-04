Recovery plan e Sud | De Luca attacca Draghi | “Credevo ci chiedesse soldi indietro”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) “Ho ascoltato la replica del Presidenterelativa alle risorse per il Sud. Ho tirato un sospiro di sollievo quando il Presidente ha terminato questa parte del suo intervento. Se fosse andato avanti per qualche altro minuto, avremmo appreso che il Sud deve restituire qualche centinaio di miliardi al resto del Paese”. Sono le parole L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

galeazzobignami : Draghi ora alla Camera. Illustra un Recovery plan inviato sabato, modificato di notte, rimandato domenica, rimodif… - petergomezblog : Recovery plan, il file sul sito del governo cambiato in corsa due ore prima che parlasse Draghi. Nel nuovo testo sl… - fattoquotidiano : Recovery plan, il salario minimo sparisce dalla versione finale del testo inviato al Parlamento. Ecco cosa prevedev… - adrianobusolin : #NOGENDER #STOPGENDER Con il #Recovery plan ci impongono il #gender - silvano46 : Read my Apr 28 Newsletter featuring “Francia e Germania svelano i Recovery Plan. Da Berlino 90% di risorse a…” -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery plan

Orizzonte Scuola

I ministri delle Finanze di Francia e Germania, Bruno Le Maire e Olaf Scholz, hanno presentato insieme i propri. La Germania, cui spetteranno circa 28 miliardi, prevede di utilizzare il ...... Francia, Spagna e Germania inviino tutti il loro piano questa settimana così da dare una spinta al. 'Dobbiamo rendere il Pnrr una realtà concreta il primo possibile', ha detto il ...Il ministro a Repubblica: "Con il Next Generation EU imposteremo il futuro del Paese per le generazioni a venire" ...Il premier Draghi: "Diventerà lo strumento centrale e onnicomprensivo per il sostegno delle famiglie con figli, in sostituzione delle misure frammentarie fino ad oggi vigenti" ...