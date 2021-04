Pomeriggio 5 | Daniela Martani contro Gilles Rocca

(Di mercoledì 28 aprile 2021)ospite negli studi diCinque torna ad attaccare, suo collega naufrago nell’ultima edizione de L’Isola dei famosi. “Ha un grosso problema con la rabbia”, ha rivelato l’ex hostess nel salotto di Barbara D’Urso che non ha ancora perdonato l’ex vincitore di Ballando con le stelle… Non si placano le polemiche nei confronti di. A puntare il ditol’ex calciatore, ora Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

_dani_ta_6 : @Daniela94978980 Buon pomeriggio Daniela ??#CanYaman #sandokantheseries #luxvide #sandokan - Roberto52585862 : @Daniela_Ferolla Buon pomeriggio Daniela !?? - SIMONE97875995 : @scorpiondag Si ...eh già. .. Buon pomeriggio Daniela - massimo4951 : @Vicenza36 Grazie Daniela buon pomeriggio ???????????????????????????????????????????????????????? - CaputoItalo : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: 'Molte cose non si vedono nei video', Daniela Martani a Pomeriggio 5:… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio Daniela

5,Martani non risparmia un duro attacco nei confronti di Gilles Rocca e sul periodo trascorso insieme sull'Isola dei Famosi. Negli studi di Barbara D'Urso, l'ex naufraga non le ...Il funerale sarà celebrato giovedìnella parrocchia di San Bartolomeo. Ti potrebbe interessare: 23 Aprile 2017 Oggi a Boca una messa per la 'venerabile'Zanetta 11 Marzo 2018 ...Daniela Martani ospite negli studi di Pomeriggio Cinque torna ad attaccare Gilles Rocca, suo collega naufrago nell’ultima edizione de L’Isola ...A Pomeriggio 5, Daniela Martani non risparmia un duro attacco nei confronti di Gilles Rocca e sul periodo trascorso insieme sull’Isola dei Famosi. Negli studi di Barbara ...