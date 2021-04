Perché Marine Le Pen sostiene un appello che invoca un colpo di Stato contro Macron (Di mercoledì 28 aprile 2021) Mercoledì scorso il settimanale di estrema destra Valeurs Actuelles ha pubblicato una lettera aperta al governo francese firmata da 24 generali in pensione cui è seguita l’adesione di diverse centinaia di ufficiali. I militari denunciano la «disintegrazione» della Francia, causata dall’«antirazzismo», che creerebbe sul territorio francese «disagio e odio tra le comunità», «l’islamismo e le orde delle periferie», che starebbero costituendo «delle zone sottomesse a dogmi contrari alla nostra costituzione», «l’odio che prende il sopravvento sulla fraternità» e mette contro cittadini esasperati come i gilet gialli e le forze dell’ordine. La lettera, intitolata «Per un ritorno dell’onore tra i nostri governanti» accusa l’esecutivo di non essere in grado di difendere i valori francesi e invita a reagire: «L’ora è seria, il lavoro è colossale; non perdete tempo e sappiate ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 28 aprile 2021) Mercoledì scorso il settimanale di estrema destra Valeurs Actuelles ha pubblicato una lettera aperta al governo francese firmata da 24 generali in pensione cui è seguita l’adesione di diverse centinaia di ufficiali. I militari denunciano la «disintegrazione» della Francia, causata dall’«antirazzismo», che creerebbe sul territorio francese «disagio e odio tra le comunità», «l’islamismo e le orde delle periferie», che starebbero costituendo «delle zone sottomesse a dogmi contrari alla nostra costituzione», «l’odio che prende il sopravvento sulla fraternità» e mettecittadini esasperati come i gilet gialli e le forze dell’ordine. La lettera, intitolata «Per un ritorno dell’onore tra i nostri governanti» accusa l’esecutivo di non essere in grado di difendere i valori francesi e invita a reagire: «L’ora è seria, il lavoro è colossale; non perdete tempo e sappiate ...

