Nintendo Wii, la console realizzata in oro 24 carati per la Regina Elisabetta ora è in vendita su eBay (Di mercoledì 28 aprile 2021) Una console Nintendo Wii in oro 24 carati originariamente progettata come regalo per la Regina Elisabetta II è ora disponibile per l'acquisto su eBay al prezzo di $ 300.000. La console Nintendo Wii creata su misura faceva parte di un'elaborata trovata pubblicitaria della società di videogiochi THQ per promuovere il titolo multiplayer di Big Family Games nel 2009. L'idea è nata da un articolo nel quotidiano scandalistico britannico The People che affermava che alla Regina era piaciuto giocare a Wii Sports Bowling. Sfortunatamente la console non è mai arrivata alla Regina Elisabetta a causa del rigido protocollo di sicurezza a Buckingham Palace, quindi dopo essere stata restituita a THQ ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 aprile 2021) UnaWii in oro 24originariamente progettata come regalo per laII è ora disponibile per l'acquisto sual prezzo di $ 300.000. LaWii creata su misura faceva parte di un'elaborata trovata pubblicitaria della società di videogiochi THQ per promuovere il titolo multiplayer di Big Family Games nel 2009. L'idea è nata da un articolo nel quotidiano scandalistico britannico The People che affermava che allaera piaciuto giocare a Wii Sports Bowling. Sfortunatamente lanon è mai arrivata allaa causa del rigido protocollo di sicurezza a Buckingham Palace, quindi dopo essere stata restituita a THQ ...

Advertising

RevenewsI : Quindici anni dopo il loro esordio sulla Wii, i #Mii tornano grazie a #Miitopia, videogioco per Nintendo Switch. - zergiioblu : @ArthurBats El mio seria Super nintendo N64 Gameboy avance Xbox 3ds Psp Wii Xbox 360 Ps3 Psvita Ps4 2ds Xbox one s… - NinetalesNine : Wii peggior console moderna altro che wii u ma che cazzo avevano nel cervello quando hanno deciso che per giocare d… - Checcolin80 : Rilasciato FAKE-08 v0.0.2.8 per console Nintendo 3DS, Wii U, Switch e PlayStation Vita - BiteYourConsole : Rilasciato FAKE-08 v0.0.2.8 per console Nintendo 3DS, Wii U, Switch e PlayStation Vita -